Экоискусство: художница из России создает скульптуры из мусора — видео

В ход идет все: упаковки от еды и лекарств, крышки, посуда и неперерабатываемый пластик.
Как выглядит необычный музей — смотрите в видеосюжете!
Художница из российского курортного города Геленджика Нина Никифорова создает свои произведения из мусора, найденного на берегу Черного моря.
В ход идет все: упаковки от еды и лекарств, крышки, посуда и неперерабатываемый пластик.
Как выглядит необычный музей — смотрите в видеосюжете!
По итогам трехсторонних переговоров глав МИД России, Азербайджана и Армении в зоне конфликта с 12 часов дня 10 октября действует режим прекращения огня.
Россия и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в рамках образовательного проекта "Класс".
В Таджикистане 11 октября проходят выборы президента. Избирательные участки открыты с 6.00.
Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что РФ, Китай и Иран пытаются помешать созданию американской вакцины от коронавируса.
Совместный узбекско-южнокорейский проект будет запущен на базе предприятия в малой промышленной зоне в Ферганской области. На его реализацию выделят 13 млрд сумов из собственных средств и $3,2 млн зарубежных инвестиций.
Конфискованы будут денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, полностью или частично превращенные в другое имущество и прибавленные к средствам и имуществу, полученными законным путем.
По мнению ученых, вирус распространен на мясоперерабатывающих предприятиях, может жить и при низкой температуре. Он может сохраняться как на свежих, так и на замороженных продуктах.
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