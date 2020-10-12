Экоискусство: художница из России создает скульптуры из мусора — видео

Главные темы

В Ферганской области начнут выпускать медицинские изделия и технику Совместный узбекско-южнокорейский проект будет запущен на базе предприятия в малой промышленной зоне в Ферганской области. На его реализацию выделят 13 млрд сумов из собственных средств и $3,2 млн зарубежных инвестиций. 10

В Генпрокуратуре предложили дополнить Уголовный кодекс статьями о конфискации Конфискованы будут денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, полностью или частично превращенные в другое имущество и прибавленные к средствам и имуществу, полученными законным путем. 82