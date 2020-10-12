16:30 12 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.27
  • EUR12110.87
  • USD10339.68
Поиск
Видео

Экоискусство: художница из России создает скульптуры из мусора — видео

Получить короткую ссылку
49 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Ruptly
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/0c/15165481.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201012/15163050/Ekoiskusstvo-khudozhnitsa-iz-Rossii-sozdaet-skulptury-iz-musora--video.html

Художница из российского курортного города Геленджика Нина Никифорова создает свои произведения из мусора, найденного на берегу Черного моря.

В ход идет все: упаковки от еды и лекарств, крышки, посуда и неперерабатываемый пластик.

Как выглядит необычный музей — смотрите в видеосюжете!

Теги:
Россия, мусор, скульптура, художник, искусство



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Определить COVID-19 по запаху: как собак обучают выявлять инфекцию — фото
На пути к мирному урегулированию: поможет ли режим прекращения огня в Карабахе?
Темные дела: за какие нарушения чаще всего наказывают по ночам
Темные дела: за какие нарушения ПДД чаще всего наказывают по ночам



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться