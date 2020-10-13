Высший пилотаж: самолеты Ту-160 и Ту-95МС показали дозаправку в воздухе – видео

Летчики подвели итоги летнего периода обучения и отработали действия в смоделированных нештатных ситуациях. Также экипажи выполнили один из самых сложных элементов летной подготовки – дозаправку в воздухе.
Как это было – смотрите в видео!
Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС провели контрольные полеты в Саратовской области.
Летчики подвели итоги летнего периода обучения и отработали действия в смоделированных нештатных ситуациях. Также экипажи выполнили один из самых сложных элементов летной подготовки – дозаправку в воздухе.
Как это было – смотрите в видео!
Американские СМИ заявили, что обещания Дональда Трампа о выводе войск США из Афганистана нереалистичны.
Договоренность о режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе выполняется не в полной мере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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