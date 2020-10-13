Высший пилотаж: самолеты Ту-160 и Ту-95МС показали дозаправку в воздухе – видео

Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС провели контрольные полеты в Саратовской области.

Летчики подвели итоги летнего периода обучения и отработали действия в смоделированных нештатных ситуациях. Также экипажи выполнили один из самых сложных элементов летной подготовки – дозаправку в воздухе.

Как это было – смотрите в видео!