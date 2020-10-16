19:25 16 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.03
  • EUR12254.96
  • USD10364.48
Поиск
Видео

Берлин стал локомотивом антироссийских санкций из-за Навального — Захарова

Получить короткую ссылку
7 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/10/15200834.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201016/15200820.html

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсурдными обвинения Евросоюза в отношении России, подчеркнув, что Москва не оставит эти действия без ответа.

По словам представителя внешнеполитического ведомства России, очередной виток недружественной политики в отношении РФ со стороны Запада связан не только с резонансным происшествием с Алексеем Навальным, но и с другими выдвинутыми обвинениями.

"Неоднократно предупреждали наших коллег в Брюсселе и в других европейских столицах о том, что навязчивое стремление Евросоюза возложить ответственность за ситуацию вокруг российского блогера Алексея Навального на сторону РФ является лакмусовой бумажкой для наших дальнейших отношений с ЕС. С сожалением констатируем, что к нашим словам не прислушались. Указанные шаги, как вы понимаете, не останутся без нашей должной реакции", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она добавила, что после инцидента с Навальным именно Берлин оказался инициатором антироссийских санкций, выступая локомотивом очередного процесса конфронтации. Представитель МИД призвала страны Запада не делить государства по признаку достойных и недостойных статуса геополитического партнера, а начать равный диалог.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Президент — в отставку: что происходит на улицах Бишкека после заявления Жээнбекова
Захарова: Москва ответит на новые антироссийские санкции Евросоюза
Берлин стал локомотивом антироссийских санкций из-за Навального — Захарова
Тарифы на беспошлинные посылки из-за границы в странах бывшего СССР
Беспошлинный порог: тарифы на посылки в разных странах



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться