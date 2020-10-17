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Ромео в роли диктатора: Рустам Сагдуллаев читал текст "Тотального диктанта"

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
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Несмотря на пандемию коронавируса, ежегодная всемирная акция "Тотальный диктант" все-таки состоялась. Узбекистан, который не первый год активно в ней участвует, не остался в стороне и в 2020-м.

В Ташкенте акция состоялась на четырех площадках, в том числе в филиале РЭУ имени Плеханова. Студенты, педагоги и другие желающие, кто захотел проверить свои знания "великого и могучего", были приятно удивлены, когда узнали, что текст Андрея Геласимова будет читать Заслуженный артист Узбекистана Рустам Сагдуллаев.

Несмотря на непростые времена, в аудитории вуза не было свободных мест. Меры безопасности, безусловно, соблюдены – участники в масках и все на входе прошли необходимый контроль. Но все эти нюансы не омрачили общего праздничного настроения.

"Для меня честь принять участие в этой акции, тем более на площадке вуза, где учился мой сын. Если пригласят еще раз, с удовольствием готов снова примерить на себя роль "диктатора", — не без улыбки заметил актер и режиссер, известный миллионам зрителей по роли Ромео из киноленты Леонида Быкова "В бой идут одни старики".

Тотальный диктант в Нукусе
Оргкомитет тотального диктанта в Каракалпакстане
Разработаны три сценария проведения Тотального диктанта
В этот же день, в 13.00 по местному времени, акция "Тотальный диктант" состоялась на шести площадках – в Ташкенте, Намангане и Нукусе, а всего в акции приняли участии около 450 человек. В Каракалпакстане текст диктанта читали российские учителя-русисты, прибывшие в Узбекистан в составе делегации для методической помощи коллегам. Желающих принять участие в акции было гораздо больше, но из соображений санитарной безопасности всех разместить, увы, не смогли.

Как прошла акция в Ташкенте, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.

Теги:
РЭУ имени Плеханова, Тотальный диктант, Узбекистан



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