Шашлык-богатырь: гости парка Навруз угостились рекордным кебабом — видео

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В ташкентском парке Навруз прошел гастрономический фестиваль, на котором гости могли не только отведать лучшие национальные блюда, но и стать свидетелями установления нового локального рекорда.
Настоящим гвоздем программы стало приготовление рекордного молотого шашлыка. На десятиметровое угощение ушло 38 килограммов фарша и всего 15 минут ожидания. Чтобы блюдо равномерно прожарилось. за процессом следили несколько опытных поваров, ловко орудовавших возле длинного мангала.
Многочисленные гости, среди которых был председатель Госкомитета по туризму Азиз Абдухакимов, с любопытством наблюдали за работой поваров и с нетерпением ждали, когда будет готово лакомство.
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Sputnik / Рамиз Бахтияров
Председатель Госкомтуризма Азиз Абдухакимов на гастрономическом празднике в парке Навруз
Чтобы собравшиеся не скучали, публику развлекали песнями и танцами. После приготовления и торжественного измерения получившегося кебаба-рекордсмена, блюдо разделили на порции для продажи всем желающим.
Подробнее о кулинарном достижении смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.