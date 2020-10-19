В Кыргызстане хотят провести люстрацию — объясняем за 1 минуту, что это такое

Однако что это значит?

О том, что же такое люстрация и для чего она проводится в стране, рассказываем в видео!

Ранее Жапаров заявил, что обновит органы власти новыми профессиональными кадрами.

Между тем он пообещал подойти к этому делу ответственно и сохранить те старые кадры, которые могут быть полезны Кыргызстану.

Жапаров пришел к власти после отставки Сооронбая Жээнбекова и отказа от полномочий спикера парламента Каната Исаева.

Согласно протоколу, если спикер не может исполнять обязанности, то исполняющим обязанности президента становится премьер-министр республики, то есть Садыр Жапаров.