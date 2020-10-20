Полет Ан-12 и Ан-26 на предельно малых высотах - видео

Расстояние от самолетов Ан-12 и Ан-26 до земли составляло 50 метров и меньше. Смотрите наше видео!

Экипажи военно-транспортных самолетов Ан-12 и Ан-26 выполнили полет на предельно малой высоте.

Воздушные средства проходят над взлетно-посадочной полосой в Тверской области, а расстояние от самолета до земли составляло 50 метров и меньше.

Ан-12 и Ан-26 – это советские военно-транспортные самолеты, разработанные госпредприятием "Антонов". Они активно применяются в военных целях, в чрезвычайных ситуациях, для переброски военной техники и личного состава, также для пассажирских и грузовых перевозок.

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