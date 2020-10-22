Путин и Никита Михалков "чокнулись" бокалами шампанского онлайн — видео

Глава государства поднял бокал за здоровье народного артиста.
Как прошла теплая онлайн-встреча Путина и Михалкова — смотрите в видео!
Президент РФ Владимир Путин поздравил Никиту Михалкова с круглой датой — знаменитому советскому и российскому актеру и режиссеру исполнилось 75 лет!
Глава государства поднял бокал за здоровье народного артиста.
Как прошла теплая онлайн-встреча Путина и Михалкова — смотрите в видео!
В Узбекистане 21 октября отмечается день государственного языка. В столице в рамках поэтической акции, приуроченной к годовщине Царскосельского лицея, звучали не только стихи Пушкина на русском, но и строки узбекских поэтов на их родном языке.
Положение в Персидском заливе по-прежнему шаткое, в любой момент там может развернуться опасный сценарий. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на видеоконференции Совета безопасности ООН.
В столице Узбекистана в целях профилактики распространения коронавируса ввели перчаточный режим в метро и автобусах. Средства защиты выдают пассажирам на входе.
Необычный рейс StarFlyer на 30 минут отправляет пассажиров "в космос". Звездное небо отражается на поверхностях салона и дисплеях каждого пассажира.
Станции установят на грантовые средства и в результате полного ввода в эксплуатацию, мониторинг качества воздуха будет осуществляться ежечасно в соответствии с международными стандартами.
Если анализировать показатели за год, то скорость фиксированного Интернета в Узбекистане выросла почти в 2,3 раза.
Власти республики активно принимают меры по развитию и укреплению авторитета узбекского языка во всех сферах, в том числе на международной арене.
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