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Путин и Никита Михалков "чокнулись" бокалами шампанского онлайн — видео

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Президент РФ Владимир Путин поздравил Никиту Михалкова с круглой датой — знаменитому советскому и российскому актеру и режиссеру исполнилось 75 лет!

Глава государства поднял бокал за здоровье народного артиста.

Как прошла теплая онлайн-встреча Путина и Михалкова — смотрите в видео!

Теги:
шампанское, день рождения, Россия, Владимир Путин, Никита Михалков



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