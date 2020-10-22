Ученые NASA впервые взяли образцы грунта с поверхности древнего астероида — видео

Зонд OSIRIS-REx смог взять пробы пыли и грунта с небесного тела. Это настоящий прорыв в области науки!
Как проходила сложнейшая операция, открывающая новую эру в мире космонавтики, смотрите в видео!
Американское агентство посадило космическую межпланетную станцию на поверхность астероида Бенну.
Зонд OSIRIS-REx смог взять пробы пыли и грунта с небесного тела. Это настоящий прорыв в области науки!
Как проходила сложнейшая операция, открывающая новую эру в мире космонавтики, смотрите в видео!
Иностранные бомбардировщики кружили над нейтральными водами акватории Берингова моря. Экипажи российских самолетов проводили нежданных гостей и вернулись на аэродром базирования.
Глава Пентагона сделал ряд резких заявлений в отношении РФ. Марк Эспер заявил, что США и их союзники должны "агрессивно конкурировать с Россией" для ее сдерживания.
Президент РФ Владимир Путин поздравил Никиту Михалкова с круглой датой — знаменитому советскому и российскому актеру и режиссеру исполнилось 75 лет!
В Узбекистане 21 октября отмечается день государственного языка. В столице в рамках поэтической акции, приуроченной к годовщине Царскосельского лицея, звучали не только стихи Пушкина на русском, но и строки узбекских поэтов на их родном языке.
Где в республике сдать тест ПЦР на коронавирус, может ли лекарство от COVID-19 стать заменой вакцине — обо всем этом читайте в материале.
Известно, что по указанию боевиков международных террористических организаций он готовился взорвать самодельную бомбу "в одном из зданий органов власти".
По словам президента Азербайджана, пока он не получал приглашения посетить Москву от Владимира Путина.
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