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Ученые NASA впервые взяли образцы грунта с поверхности древнего астероида — видео

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Американское агентство посадило космическую межпланетную станцию на поверхность астероида Бенну.

Зонд OSIRIS-REx смог взять пробы пыли и грунта с небесного тела. Это настоящий прорыв в области науки!

Как проходила сложнейшая операция, открывающая новую эру в мире космонавтики, смотрите в видео!

Теги:
NASA, астероид, Космос



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