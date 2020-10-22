19:08 22 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB133.19
  • EUR12153.63
  • USD10371.76
Поиск
Видео

Российские МиГ-31 и Су-35 перехватили в небе американских разведчиков — видео

Получить короткую ссылку
226 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Ruptly
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/16/15238903.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201022/15238949/Rossiyskie-MiG-31-i-Su-35-perekhvatili-v-nebe-amerikanskikh-razvedchikov--video.html

Иностранные бомбардировщики кружили над нейтральными водами акватории Берингова моря. Экипажи российских самолетов проводили нежданных гостей и вернулись на аэродром базирования.

Операция была проведена в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как это было — смотрите в видео. 

Теги:
границы, Россия, США, ВС России, Минобороны РФ, Истребитель



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Mercedes-Benz Fashion Week Russia: соцсети, маски и новые коллекции
Российские МиГ-31 и Су-35 перехватили в небе американских разведчиков — видео
Азбука тюркских слов
Тюркские корни русского: самые известные слова-кочевники



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться