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Как выполняют полеты на российской авиабазе "Кант" в Кыргызстане

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© Youtube / Минобороны России
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201023/15247407.html

Российские военные осуществили вылет, отработали маневры и вернулись на базу. В ходе тренировки летчики успешно поразили огневые цели.

Объединенная российская авиабаза "Кант" в Кыргызстане отметила семнадцатилетие со дня своего образования.

На вооружении соединения находятся штурмовики Су-25СМ, модернизированные вертолеты Ми-8МТВ5-1.

В составе авиабазы - также подразделение беспилотной авиации малого и среднего радиуса, подразделение военной полиции и военной автоинспекции. Сегодня база структурно входит в состав 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа. Ее летчики регулярно участвуют в международных учениях и конкурсах Армейских международных игр "Авиадартс".

На кадрах, предоставленных Минобороны РФ, видно, как проводятся полеты и стрельбы на авиабазе "Кант" в Кыргызстане.

Российские военные осуществили вылет, отработали маневры и вернулись на базу. В ходе тренировки летчики успешно поразили огневые цели.




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