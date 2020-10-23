Как выполняют полеты на российской авиабазе "Кант" в Кыргызстане

Российские военные осуществили вылет, отработали маневры и вернулись на базу. В ходе тренировки летчики успешно поразили огневые цели.

Объединенная российская авиабаза "Кант" в Кыргызстане отметила семнадцатилетие со дня своего образования.

На вооружении соединения находятся штурмовики Су-25СМ, модернизированные вертолеты Ми-8МТВ5-1.

В составе авиабазы - также подразделение беспилотной авиации малого и среднего радиуса, подразделение военной полиции и военной автоинспекции. Сегодня база структурно входит в состав 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа. Ее летчики регулярно участвуют в международных учениях и конкурсах Армейских международных игр "Авиадартс".

На кадрах, предоставленных Минобороны РФ, видно, как проводятся полеты и стрельбы на авиабазе "Кант" в Кыргызстане.

Российские военные осуществили вылет, отработали маневры и вернулись на базу. В ходе тренировки летчики успешно поразили огневые цели.