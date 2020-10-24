Предвыборные дебаты в США: американцам мерещится "вмешательство русских"

В Штатах прошли финальные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. В ходе встречи они вновь обменялись взаимными обвинениями в связях с Россией.

До президентских выборов в США остались считанные дни. В Америке прошли финальные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Кандидаты очно встретились в Нэшвилле, штат Теннесси. Они более полутора часов обсуждали темы, связанные с пандемией коронавируса и внутренней политикой. Во время беседы они вновь не смогли сдержаться и обменялись взаимными обвинениями в связях с Россией. Байден в очередной раз завел разговор о предполагаемом российском вмешательстве. Трамп в свою очередь обвинил бывшего вице-президента США якобы в получении денег от России.

За сколько Москва купила Байдена и что о последнем раунде дебат думают в Кремле - смотрите в нашем видео.