Осенние краски природы: березовая роща под Бишкеком

Сказочный уголок находится недалеко от столицы в урочище Бойрок, возле парка Ала-Арча. Сюда приезжают туристы со всего мира, чтобы воочию увидеть красоты уникального пейзажа.

Вблизи Бишкека расположена сказочная березовая роща, которая восхищает своей красотой в любое время года. Но особенно прекрасна она в осенний период, когда деревья примеряют на себя золотую и багряную листву.

Березовая роща находится недалеко от Бишкека в урочище Бойрок, возле парка "Ала-Арча".

В чем ее особенность и почему она производит сказочное впечатление на туристов, смотрите в нашем видео.