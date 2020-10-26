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Осенние краски природы: березовая роща под Бишкеком

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Ruptly / Sputnik
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201026/15256681/Osennie-kraski-prirody-berezovaya-roscha-pod-Bishkekom.html

Сказочный уголок находится недалеко от столицы в урочище Бойрок, возле парка Ала-Арча. Сюда приезжают туристы со всего мира, чтобы воочию увидеть красоты уникального пейзажа.

Вблизи Бишкека расположена сказочная березовая роща, которая восхищает своей красотой в любое время года. Но особенно прекрасна она в осенний период, когда деревья примеряют на себя золотую и багряную листву.

Березовая роща находится недалеко от Бишкека в урочище Бойрок, возле парка "Ала-Арча".

В чем ее особенность и почему она производит сказочное впечатление на туристов, смотрите в нашем видео.

Теги:
Туризм, природа, Бишкек



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