Осенние краски природы: березовая роща под Бишкеком

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Сказочный уголок находится недалеко от столицы в урочище Бойрок, возле парка Ала-Арча. Сюда приезжают туристы со всего мира, чтобы воочию увидеть красоты уникального пейзажа.
Вблизи Бишкека расположена сказочная березовая роща, которая восхищает своей красотой в любое время года. Но особенно прекрасна она в осенний период, когда деревья примеряют на себя золотую и багряную листву.
Березовая роща находится недалеко от Бишкека в урочище Бойрок, возле парка "Ала-Арча".
В чем ее особенность и почему она производит сказочное впечатление на туристов, смотрите в нашем видео.