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Как в Беларуси прошел первый день после ультиматума Тихановской — видео

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Тема:
Итоги президентских выборов в Беларуси (55)
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Накануне, 26 октября, истек срок выполнения требований "народного ультиматума", который предъявила действующему президенту Александру Лукашенко экс-кандидат Светлана Тихановская.

В республике продолжаются протесты. На этот раз на улицы Минска вышли студенты и пенсионеры. 

Отметим, что ранее Тихановская обещала, что если требования не будут выполнены, то в стране начнется национальная забастовка.

Как прошел вчерашний день в Беларуси — смотрите в видео. 

Тема:
Итоги президентских выборов в Беларуси (55)
Теги:
Митинг, протесты, Александр Лукашенко, Беларусь



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