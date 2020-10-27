Как в Беларуси прошел первый день после ультиматума Тихановской — видео

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Накануне, 26 октября, истек срок выполнения требований "народного ультиматума", который предъявила действующему президенту Александру Лукашенко экс-кандидат Светлана Тихановская.
В республике продолжаются протесты. На этот раз на улицы Минска вышли студенты и пенсионеры.
Отметим, что ранее Тихановская обещала, что если требования не будут выполнены, то в стране начнется национальная забастовка.
Как прошел вчерашний день в Беларуси — смотрите в видео.