Как в Беларуси прошел первый день после ультиматума Тихановской — видео

В республике продолжаются протесты. На этот раз на улицы Минска вышли студенты и пенсионеры.

Отметим, что ранее Тихановская обещала, что если требования не будут выполнены, то в стране начнется национальная забастовка.

Как прошел вчерашний день в Беларуси — смотрите в видео.