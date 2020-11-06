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Заседание Совета глав правительств СНГ — прямая трансляция
Заседание совета глав правительств Содружества Независимых Государств проходит в пятницу в формате видеоконференции.
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PT1S
2020-11-06T14:49Z
Заседание совета глав правительств Содружества Независимых Государств проходит в пятницу в формате видеоконференции.
Основное внимание главы кабминов уделят вопросам экономического взаимодействия в рамках СНГ с акцентом на преодоление последствий COVID-19 и восстановление темпов роста экономик стран-членов. В частности, предполагается принять план мероприятий по реализации первого этапа Стратегии экономического развития Содружества на период до 2030 года.
Повестка дня заседания включает также вопросы развития сотрудничества в сферах инноваций, транспортной безопасности, межрегионального и приграничного сотрудничества, использования атомной энергии в мирных целях.
По итогам встречи предполагается принятие совместных документов о взаимодействии в области промышленности, сельского хозяйства, охраны природы, цифрового развития общества и гуманитарного сотрудничества.
Кроме того, будут определены дата и место проведения очередного заседания Совета глав правительств СНГ.