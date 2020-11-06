Заседание Совета глав правительств СНГ — прямая трансляция

Заседание совета глав правительств Содружества Независимых Государств проходит в пятницу в формате видеоконференции.

Основное внимание главы кабминов уделят вопросам экономического взаимодействия в рамках СНГ с акцентом на преодоление последствий COVID-19 и восстановление темпов роста экономик стран-членов. В частности, предполагается принять план мероприятий по реализации первого этапа Стратегии экономического развития Содружества на период до 2030 года.

Повестка дня заседания включает также вопросы развития сотрудничества в сферах инноваций, транспортной безопасности, межрегионального и приграничного сотрудничества, использования атомной энергии в мирных целях.

По итогам встречи предполагается принятие совместных документов о взаимодействии в области промышленности, сельского хозяйства, охраны природы, цифрового развития общества и гуманитарного сотрудничества.

Кроме того, будут определены дата и место проведения очередного заседания Совета глав правительств СНГ.