Жители Ливана сняли на видео падение горящего метеорита

На севере Ливана в провинции Аккар местные жители заметили в небе огненный шар, приближающийся к земле.

Метеорит приземлился на равнинной местности, спровоцировав пожар на близлежащих плантациях.

По мнению ученых, падение могло быть спровоцировано метеорным потоком Леониды — когда астероиды влетают в атмосферу Земли на скорости около 71 км в секунду.

Впрочем, скорость падения может варьироваться из года в год.