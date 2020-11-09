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Жители Ливана сняли на видео падение горящего метеорита

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На севере Ливана в провинции Аккар местные жители заметили в небе огненный шар, приближающийся к земле.

Метеорит приземлился на равнинной местности, спровоцировав пожар на близлежащих плантациях.

По мнению ученых, падение могло быть спровоцировано метеорным потоком Леониды — когда астероиды влетают в атмосферу Земли на скорости около 71 км в секунду. 

Впрочем, скорость падения может варьироваться из года в год.

Теги:
Космос, метеориты, Ливан



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