Конец войне: российские миротворцы прибывают в Нагорный Карабах — видео

На днях при посредничестве РФ между Арменией и Азербайджаном было заключено перемирие. С 10 ноября действует режим прекращения огня.

Условия такие: стороны остаются на позициях, занятых ими до объявления перемирия, Армения до конца года обязана передать Азербайджану часть занятых территорий (Кельбаджарский, Агдамский, часть Газахского и Лачинский районы).

Также, согласно договоренностям, для контроля соблюдения условий на линии соприкосновения будут размещены российские миротворцы.

Всего контингент состоит из 1 960 военных, 90 БТР и 380 единиц автомобильной и спецтехники.

Контролируемая российскими военными территория делится на две зоны — "Север" и "Юг". В них будут размещены 16 наблюдательных пунктов.

Главная задача миротворцев - обеспечение безопасности мирного населения на территории непризнанного Нагорного Карабаха.

Подробности — в видео.