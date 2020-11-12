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Конец войне: российские миротворцы прибывают в Нагорный Карабах — видео

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Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (34)
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На днях при посредничестве РФ между Арменией и Азербайджаном было заключено перемирие. С 10 ноября действует режим прекращения огня.

Условия такие: стороны остаются на позициях, занятых ими до объявления перемирия, Армения до конца года обязана передать Азербайджану часть занятых территорий (Кельбаджарский, Агдамский, часть Газахского и Лачинский районы).

Соглашение по Нагорному Карабаху: о чем договорились лидеры Азербайджана, Армении и России
Ria.ru / AZTV / RT Arabic / Минобороны России / Пресс-служба правительства Республики Армении / Ruptly
Тезисно: о чем договорились лидеры Азербайджана, Армении и России

Также, согласно договоренностям, для контроля соблюдения условий на линии соприкосновения будут размещены российские миротворцы.

Всего контингент состоит из 1 960 военных, 90 БТР и 380 единиц автомобильной и спецтехники. 

Контролируемая российскими военными территория делится на две зоны — "Север" и "Юг". В них будут размещены 16 наблюдательных пунктов.

Главная задача миротворцев - обеспечение безопасности мирного населения на территории непризнанного Нагорного Карабаха.

Подробности — в видео. 

Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (34)
Теги:
Конфликт, Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения



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