Конец войне: российские миротворцы прибывают в Нагорный Карабах — видео

Условия такие: стороны остаются на позициях, занятых ими до объявления перемирия, Армения до конца года обязана передать Азербайджану часть занятых территорий (Кельбаджарский, Агдамский, часть Газахского и Лачинский районы).
Также, согласно договоренностям, для контроля соблюдения условий на линии соприкосновения будут размещены российские миротворцы.
Всего контингент состоит из 1 960 военных, 90 БТР и 380 единиц автомобильной и спецтехники.
Контролируемая российскими военными территория делится на две зоны — "Север" и "Юг". В них будут размещены 16 наблюдательных пунктов.
Главная задача миротворцев - обеспечение безопасности мирного населения на территории непризнанного Нагорного Карабаха.
Подробности — в видео.