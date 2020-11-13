Жители районов Карабаха, перешедших Азербайджану, сжигают свои дома — видео

9 ноября лидеры РФ, Армении и Азербайджана подписали договор о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, ряд районов переходят под контроль Азербайджана.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Жители ряда районов непризнанного Нагорного Карабаха, которые по соглашению должны перейти Азербайджану, начали покидать свои дома, оставляя на их месте пепелище.

Согласно договоренностям, Армения до конца года обязана передать Азербайджану часть занятых территорий (Кельбаджарский, Агдамский, часть Газахского и Лачинский районы).

Именно там сейчас вовсю горят дома.

Помимо этого, население уничтожает магазины и другие постройки, лишь бы они не достались азербайджанцам.

На северной дороге в Карабах наблюдается скопление машин.

Как отмечает Sputnik Армения, среди потока автомобилей много микроавтобусов и грузовиков.

Напомним: 9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Согласно договоренностям, ряд районов переходят под контроль Азербайджана.

Также Баку и Ереван начинают процесс обмена военнопленными.

Кроме того, для контроля соблюдения условий на линии соприкосновения будут размещены российские миротворцы.