20:16 13 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.09
  • EUR12321.81
  • USD10378.88
Поиск

Жители районов Карабаха, перешедших Азербайджану, сжигают свои дома — видео

© Sputnik / Илья Питалев
Видео
Получить короткую ссылку
Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (38)
311 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/0d/15398513.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201113/15398317/Zhiteli-rayonov-Karabakha-pereshedshikh-Azerbaydzhanu-szhigayut-svoi-doma--video.html

9 ноября лидеры РФ, Армении и Азербайджана подписали договор о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, ряд районов переходят под контроль Азербайджана.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Жители ряда районов непризнанного Нагорного Карабаха, которые по соглашению должны перейти Азербайджану, начали покидать свои дома, оставляя на их месте пепелище.

Согласно договоренностям, Армения до конца года обязана передать Азербайджану часть занятых территорий (Кельбаджарский, Агдамский, часть Газахского и Лачинский районы). 

Именно там сейчас вовсю горят дома.

Помимо этого, население уничтожает магазины и другие постройки, лишь бы они не достались азербайджанцам.

На северной дороге в Карабах наблюдается скопление машин.

Как отмечает Sputnik Армения, среди потока автомобилей много микроавтобусов и грузовиков.

Напомним: 9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Согласно договоренностям, ряд районов переходят под контроль Азербайджана.

Также Баку и Ереван начинают процесс обмена военнопленными.

Кроме того, для контроля соблюдения условий на линии соприкосновения будут размещены российские миротворцы.

Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (38)
Теги:
пожар, дом, Конфликт, Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как Москва готовится к Новому году - фотолента
Академик Федоров вернулся из арктической экспедиции
"Академик Федоров" вернулся в Петербург из арктической экспедиции — видео
Что можно купить в Узбекистане за один MacBook
Что можно купить в Узбекистане за один новый MacBook

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться