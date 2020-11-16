17:56 16 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.09
  • EUR12321.81
  • USD10378.88
Поиск
Видео

В Армению прибыли 20 самолетов с российскими миротворцами и техникой — видео

Получить короткую ссылку
Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (41)
120 0 0
Новости
Все новости
Все новости
YouTube / Минобороны РФ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/10/15409700.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201116/15410101/Rossiya-prodolzhaet-perebrasyvat-v-Armeniyu-mirotvortsev-i-tekhniku--video.html

В Ереван прибыли очередные 18 российских самолетов Ил-76 и два самолета Ан-124 "Руслан".

Они доставили военнослужащих для участия в миротворческой операции в Нагорном Карабахе. Прибывшие подразделения 15-й миротворческой бригады призваны обеспечить безопасность мирного населения на непризнанной территории. 

Sputnik
Пашинян, ответьте: журналисты из РФ задали неудобные вопросы премьеру Армении

Также за последние сутки самолеты ВКС России доставили в Армению для последующей переброски в Карабах в общей сумме 58 единиц техники — это и бронетранспортеры, и грузовые автомобили повышенной проходимости, и экскаваторы. 

Напомним, что перемирие в зоне Нагорного Карабаха вступило в силу с 10 ноября после того, как лидеры России, Армении и Азербайджана – Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев – подписали соглашение о полном прекращении огня в регионе.

Согласно договоренностям, стороны остаются на позициях, занятых ими до объявления перемирия, Армения до конца года обязана передать Азербайджану часть занятых территорий (Кельбаджарский, Агдамский, часть Газахского и Лачинский районы).

Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (41)
Теги:
миротворцы, Ереван, Россия, Нагорный Карабах, Армения, Азербайджан



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Девушки, веселье и история: что происходит в этнодеревне "Слобожанщина" - фото
Этого не должно было случиться: в Ирландию приплыла капсула времени из России
Жители Ирландии нашли капсулу времени из России — она открыла пугающую правду
Что можно купить в Узбекистане за один MacBook
Что можно купить в Узбекистане за один новый MacBook



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться