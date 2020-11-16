В Армению прибыли 20 самолетов с российскими миротворцами и техникой — видео

В Ереван прибыли очередные 18 российских самолетов Ил-76 и два самолета Ан-124 "Руслан".

Они доставили военнослужащих для участия в миротворческой операции в Нагорном Карабахе. Прибывшие подразделения 15-й миротворческой бригады призваны обеспечить безопасность мирного населения на непризнанной территории.

Также за последние сутки самолеты ВКС России доставили в Армению для последующей переброски в Карабах в общей сумме 58 единиц техники — это и бронетранспортеры, и грузовые автомобили повышенной проходимости, и экскаваторы.

Напомним, что перемирие в зоне Нагорного Карабаха вступило в силу с 10 ноября после того, как лидеры России, Армении и Азербайджана – Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев – подписали соглашение о полном прекращении огня в регионе.

Согласно договоренностям, стороны остаются на позициях, занятых ими до объявления перемирия, Армения до конца года обязана передать Азербайджану часть занятых территорий (Кельбаджарский, Агдамский, часть Газахского и Лачинский районы).