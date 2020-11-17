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Протесты в Беларуси: вспоминаем все 100 дней за 100 секунд

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Тема:
Итоги президентских выборов в Беларуси (56)
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Девятого августа в стране состоялись президентские выборы. Победу, по данным ЦИК, в шестой раз одержал действовавший на тот момент белорусский лидер Александр Лукашенко (набрав 80,1% голосов).

В тот же день по республике прокатились массовые протестные акции оппозиции. 

© Sputnik / Andrey Stasevich
Лукашенко заявил о развернутой против Беларуси террористической войне

С тех пор столкновения между силовиками и демонстрантами не прекращаются.

К настоящему моменту, протесты несогласных с итогами выборов продолжаются уже 100 дней.

Между тем Александр Лукашенко дал четко понять, что не намерен сдаваться, и отмечает, что до последнего будет защищать власть, суверенитет и независимость Беларуси. 

Как страна прожила 100 дней с момента закрытия избирательных участков, смотрите в видео. 

Тема:
Итоги президентских выборов в Беларуси (56)
Теги:
протесты, Митинг, Александр Лукашенко, Президент, Минск, Беларусь



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