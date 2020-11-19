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Главный суд XX века. Как проходил Нюрнбергский процесс — архивные кадры

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Главный суд XX века. Как проходил Нюрнбергский процесс — архивные кадры
Семьдесят пять лет назад, 20 ноября 1945 года, начался Нюрнбергский процесс. Он длился 218 дней — до 1 октября 1946-го. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=9484427&type=mp4
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2020-11-19T20:21Z

Семьдесят пять лет назад, 20 ноября 1945 года, начался Нюрнбергский процесс. Он длился 218 дней — до 1 октября 1946-го. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии.

Международный военный трибунал был сформирован из представителей четырех стран. Главным обвинителем от Советского Союза выступил Роман Руденко, от США — Роберт Джексон, от Великобритании — генеральный прокурор сэр Хартли Шоукросс, от Франции — Франсуа де Ментон, позже на процессе его заменил Шампетье де Риб.

Нюрнбергский процесс (20 ноября 1945 г. - 1 октября 1946 г.). Международный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Здание Нюрнбергского Дворца юстиции.
© Sputnik / Евгений Халдей
Нюрнбергским трибуналом были осуждены не все военные преступники — глава СК РФ
Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция.

Перед трибуналом предстали 24 военных преступника, входивших в высшее руководство фашистской Германии.

Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.

РИА Новости к 75-летию главного судебного процесса ХХ столетия запустило мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира". Материалы будут публиковаться ежедневно на специальном сайте.

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Теги:
суд, Нюрнбергский процесс, фашисты, фашизм, нацизм, Вторая мировая война, Великая Отечественная война



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