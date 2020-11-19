Главный суд XX века. Как проходил Нюрнбергский процесс — архивные кадры

Семьдесят пять лет назад, 20 ноября 1945 года, начался Нюрнбергский процесс. Он длился 218 дней — до 1 октября 1946-го. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии.

Международный военный трибунал был сформирован из представителей четырех стран. Главным обвинителем от Советского Союза выступил Роман Руденко, от США — Роберт Джексон, от Великобритании — генеральный прокурор сэр Хартли Шоукросс, от Франции — Франсуа де Ментон, позже на процессе его заменил Шампетье де Риб.

Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция.

Перед трибуналом предстали 24 военных преступника, входивших в высшее руководство фашистской Германии.

Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.

РИА Новости к 75-летию главного судебного процесса ХХ столетия запустило мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира". Материалы будут публиковаться ежедневно на специальном сайте.