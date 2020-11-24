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Антитеррористичсекая операция в горах: военные РФ и Таджикистана провели учения

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https://uz.sputniknews.ru/video/20201124/15471846/Antiterroristichsekaya-operatsiya-v-gorakh-voennye-RF-i-Tadzhikistana-proveli-ucheniya.html

Бойцы 201-й российской военной базы и Вооруженных сил Таджикистана провели очередную тренировку на полигоне Ляур.

Всего в маневрах были задействованы около 700 человек и свыше 100 единиц военной техники.

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Согласно сценарию, участники учений должны были обнаружить незаконные вооруженные формирования, которые пытались прорваться через границу.

Пока мотострелки успешно блокировали наступление сил условного противника, расчеты беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" провели воздушную разведку и передали координаты нахождения соперника на командный пункт.

Благодаря точным данным разведки вертолеты МИ-24 и артиллерия нанесли удар по врагам и помогли остановить наступление. После этого российские и таджикские военные перешли в контрнаступление и окружили оставшиеся силы условного противника.

Как это было, смотрите в видео. 

Теги:
Россия, Таджикистан, военные, Минобороны РФ, военные учения



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