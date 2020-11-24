Антитеррористичсекая операция в горах: военные РФ и Таджикистана провели учения

Бойцы 201-й российской военной базы и Вооруженных сил Таджикистана провели очередную тренировку на полигоне Ляур.

Всего в маневрах были задействованы около 700 человек и свыше 100 единиц военной техники.

Согласно сценарию, участники учений должны были обнаружить незаконные вооруженные формирования, которые пытались прорваться через границу.

Пока мотострелки успешно блокировали наступление сил условного противника, расчеты беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" провели воздушную разведку и передали координаты нахождения соперника на командный пункт.

Благодаря точным данным разведки вертолеты МИ-24 и артиллерия нанесли удар по врагам и помогли остановить наступление. После этого российские и таджикские военные перешли в контрнаступление и окружили оставшиеся силы условного противника.

Как это было, смотрите в видео.