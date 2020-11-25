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Измеряем ущерб в лошадях: как работал древний Уголовный кодекс кыргызов — видео

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Sputnik / Нияз Абазганов
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201125/15478439/Izmeryaem-uscherb-v-loshadyakh-kak-rabotal-drevniy-Ugolovnyy-kodeks-kyrgyzov--video.html

Вы знали, что за убийство мужчины преступник или его семья должны были отдать семье жертвы 300 лошадей, а за убийство женщины — 150? Это если она была не в положении.

Если кто-то ослепил человека, то цена была такая же, как и за убийство, — 300 лошадей.

Сейчас одна лошадь в Кыргызстане обойдется примерно в тысячу долларов.

О других расценках в республике в давние времена смотрите в мультфильме Sputnik!

Теги:
преступность, преступление, Кыргызстан



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