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Российские моряки остановили американское вторжение в заливе - видео

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Ruptly / www.c7f.navy.mil
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Что делал эсминец "Джон Маккейн" на территории России и как командование 7-го флота ВМС США оправдало действия команды своего судна - смотрите в нашем видео.

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота России "Адмирал Виноградов" остановил вторжение эсминца ВМС США "Джон Маккейн" в российские территориальные воды в заливе Петра Великого.

В Министерстве обороны России уточнили, что американское судно углубилось за линию морской границы на 2 километра. Экипаж БПК "Адмирал Виноградов", следивший за эсминцем ВМС США, отправил ему предупреждение, что примет меры в случае, если "Джон Маккейн" немедленно не покинет территорию России.

После того как уведомление было отправлено, "Адмирал Виноградов" взял курс на таран. Экипаж американского судна, оценив обстановку, поспешил выйти в нейтральные воды.

Что делал эсминец "Джон Маккейн" на территории России и как командование 7-го флота ВМС США оправдало действия команды своего судна - смотрите в нашем видео.

Теги:
Россия, Россия, видеоролик, Видео



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