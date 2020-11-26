Российские моряки остановили американское вторжение в заливе - видео

Что делал эсминец "Джон Маккейн" на территории России и как командование 7-го флота ВМС США оправдало действия команды своего судна - смотрите в нашем видео.

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота России "Адмирал Виноградов" остановил вторжение эсминца ВМС США "Джон Маккейн" в российские территориальные воды в заливе Петра Великого.

В Министерстве обороны России уточнили, что американское судно углубилось за линию морской границы на 2 километра. Экипаж БПК "Адмирал Виноградов", следивший за эсминцем ВМС США, отправил ему предупреждение, что примет меры в случае, если "Джон Маккейн" немедленно не покинет территорию России.

После того как уведомление было отправлено, "Адмирал Виноградов" взял курс на таран. Экипаж американского судна, оценив обстановку, поспешил выйти в нейтральные воды.

Что делал эсминец "Джон Маккейн" на территории России и как командование 7-го флота ВМС США оправдало действия команды своего судна - смотрите в нашем видео.