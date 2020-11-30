Стильно, роскошно: ювелир из Турции создает защитные маски из золота — видео

В мире бушует пандемия COVID-19, однако мода не стоит на месте. Новым элементом дизайна стала медицинская маска.

В частности, такие необычные изделия изготавливает ювелир из Турции. Маски весят 25 граммов.

Чтобы их было удобнее носить, мастер сделал шелковую подкладку.

По его словам, дышать такие маски не мешают.

Стоимость модного аксессуара немалая: за изделие из серебра придется заплатить около 190 евро, а из золота — свыше 2 тысяч евро.

С эффектностью таких масок все понятно, но вот эффективны ли эти изделия — большой вопрос.

По словам экспертов, пока что максимальные защитные свойства продемонстрировала обычная медицинская маска: она задерживает до 90% частиц вируса.