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Стильно, роскошно: ювелир из Турции создает защитные маски из золота — видео

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В мире бушует пандемия COVID-19, однако мода не стоит на месте. Новым элементом дизайна стала медицинская маска.

В частности, такие необычные изделия изготавливает ювелир из Турции. Маски весят 25 граммов. 

© Sputnik / Варвара Гертье
Как нужно носить маску: голубой стороной внутрь или наружу — ответил доктор Мясников

Чтобы их было удобнее носить, мастер сделал шелковую подкладку. 

По его словам, дышать такие маски не мешают. 

Стоимость модного аксессуара немалая: за изделие из серебра придется заплатить около 190 евро, а из золота — свыше 2 тысяч евро. 

С эффектностью таких масок все понятно, но вот эффективны ли эти изделия — большой вопрос.

По словам экспертов, пока что максимальные защитные свойства продемонстрировала обычная медицинская маска: она задерживает до 90% частиц вируса.

Теги:
ювелирные украшения, золото, медицинская маска, мода, коронавирус



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