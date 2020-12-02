Когда пандемия пойдет на спад — ответ главы Минздрава Узбекистана

Министр здравоохранения Узбекистана Абдухаким Хаджибаев в интервью корреспонденту Sputnik ответил на вопрос о том, когда, по его мнению, мир сможет заговорить о победе над коронавирусной инфекцией.

"Думаю, ни один уважающий себя человек не возьмется конкретно ответить на этот вопрос. Пандемии такого масштаба не было последние лет 30-40. Учитывая прогнозы, мнения ученых и представителей ВОЗ, думаю, до конца 2021 года процесс пойдет на убыль. С началом массовой вакцинации мы, медики всего мира, поэтапно добьемся победы над коронавирусом", — сказал министр.

По последним данным ВОЗ, всего в мире выявлено 62 844 837 инфицированных COVID-19 (плюс 453 170). Число жертв достигло 1 444 596.

В Узбекистане число зарегистрированных случаев достигло 73 335. Выздоровели 70 534 человека, 611 — скончались. На лечении находятся 2 190 пациентов.