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Как зенитные расчеты С-400 поразили цель - видео

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Расчеты С-400 успешно поразили цель, ракету-мишень "Кабан", на высоте более 15 километров. Смотрите видео!

На полигоне Капустин в Астраханской области впервые после перевоорожения испытали боевую технику.

Расчеты С-400 успешно поразили цель, ракету-мишень "Кабан", на высоте более 15 километров.

Данные испытания стали заключительным этапом перед приемом систем на вооружение, а потом С-400 отправят охранять воздушное пространство в самарской зоне ответственности. 

Смотрите видео!

Теги:
Россия, Россия, видеоролик, Видео



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