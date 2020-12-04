Как зенитные расчеты С-400 поразили цель - видео

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Расчеты С-400 успешно поразили цель, ракету-мишень "Кабан", на высоте более 15 километров. Смотрите видео!
На полигоне Капустин в Астраханской области впервые после перевоорожения испытали боевую технику.
Расчеты С-400 успешно поразили цель, ракету-мишень "Кабан", на высоте более 15 километров.
Данные испытания стали заключительным этапом перед приемом систем на вооружение, а потом С-400 отправят охранять воздушное пространство в самарской зоне ответственности.
Смотрите видео!