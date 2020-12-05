Равшан Ирматов вновь вышел на поле и забил два гола чемпионам Азии — видео

Благотворительная акция проходила в рамках молодежного фестиваля. Сначала баталия развернулась между двумя сильнейшими махаллинскими командами столицы, которые сошлись в финале турнира. Победителей награждали легенды узбекского футбола, победители XII Азиатских игр в Японии. Юные игроки получили ценные подарки, прежде всего, спортивный инвентарь. Организаторы выразили надежду, что турнир станет регулярным.
В дружеском поединке сошлись команды Ташкента и звезд футбола. Честь столицы защищали Сервер Джапаров, Мирджалол Касымов, тренер Равшан Хайдаров и один из лучших судей ФИФА Равшан Ирматов.
Состав соперников ташкентцев выглядел не менее грозно: чемпионы XII Азиатских Игр в Хиросиме — Фарход Магомедов, Азамат Абдураимов, Сергей Лебедев, Февзи Давлетов, Рустам Дурманов, Ильхом Шарипов, Шухрат Максудов и главный тренер сборной по футзалу Бахадыр Ахмедов.
Праздник-праздником, но баталия получилась на славу. Итог игры: боевая ничья — 5:5. За Ташкент дублем отличился Равшан Ирматов, хет-трик оформил Сервер Джепаров.
В перерывах между играми гости праздника, прежде всего дети, могли пообщаться со своими футбольными кумирами и сделать фото на память. Спортивную составляющую дополнила и музыка.
В завершение вечера Мирджалола Касымова, Шухрата Максудова и Мурода Алиева от имени хокимията города поздравили с 50-летием, а футбольного комментатора Мирзахакима Тохтамирзаева — с 60-летним юбилеем.
Самые яркие моменты праздника, красивые голы и незабываемые эмоции смотрите в нашем видео.