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Равшан Ирматов вновь вышел на поле и забил два гола чемпионам Азии — видео

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В Ташкенте состоялся благотворительный турнир Кубок чемпионов. Поимо дворовых команд на поле вышли звезды узбекского футбола. Кто победил в поединке Ташкента против чемпионов Азии – смотрите в нашем сюжете.

Благотворительная акция проходила в рамках молодежного фестиваля. Сначала баталия развернулась между двумя сильнейшими махаллинскими командами столицы, которые сошлись в финале турнира. Победителей награждали легенды узбекского футбола, победители XII Азиатских игр в Японии. Юные игроки получили ценные подарки, прежде всего, спортивный инвентарь. Организаторы выразили надежду, что турнир станет регулярным.

Награждение победителей детского турнира среди махаллинских команд
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Награждение победителей детского турнира среди махаллинских команд
Затем, чтобы вспомнить молодость и показать пример подрастающему поколению, на площадку спорткомплекса вышли ветераны футбола и те, кто и сегодня остается гордостью и надеждой Узбекистана.

В дружеском поединке сошлись команды Ташкента и звезд футбола. Честь столицы защищали Сервер Джапаров, Мирджалол Касымов, тренер Равшан Хайдаров и один из лучших судей ФИФА Равшан Ирматов.

Хоким Ташкента и участники благотворительного футбольного матча Кубок чемпионов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Хоким Ташкента и участники благотворительного футбольного матча Кубок чемпионов

Состав соперников ташкентцев выглядел не менее грозно: чемпионы XII Азиатских Игр в Хиросиме — Фарход Магомедов, Азамат Абдураимов, Сергей Лебедев, Февзи Давлетов, Рустам Дурманов, Ильхом Шарипов, Шухрат Максудов и главный тренер сборной по футзалу Бахадыр Ахмедов.

Праздник-праздником, но баталия получилась на славу. Итог игры: боевая ничья — 5:5. За Ташкент дублем отличился Равшан Ирматов, хет-трик оформил Сервер Джепаров.

В перерывах между играми гости праздника, прежде всего дети, могли пообщаться со своими футбольными кумирами и сделать фото на память. Спортивную составляющую дополнила и музыка.

Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев награждает Мирджалола Касымова в честь его юбилея
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев награждает Мирджалола Касымова в честь его юбилея

В завершение вечера Мирджалола Касымова, Шухрата Максудова и Мурода Алиева от имени хокимията города поздравили с 50-летием, а футбольного комментатора Мирзахакима Тохтамирзаева — с 60-летним юбилеем.

Равшан Ирматов вручает хокиму Ташкента именную футболку игрока сборной Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Равшан Ирматов вручает хокиму Ташкента именную футболку игрока сборной Узбекистана

Самые яркие моменты праздника, красивые голы и незабываемые эмоции смотрите в нашем видео.

Теги:
благотворительность, Джахонгир Артыкходжаев, Равшан Ирматов, Футбол, Ташкент



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