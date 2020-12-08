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Почему США мешают строительству "Северного потока - 2" - видео

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Ruptly / Wh.gov / facebook.com/maria.zakharova.167
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201208/15561392.html

США активно выступают против проекта "Северный поток - 2", так как он мешает их экономическим интересам. Россия продолжает строительство.

Российское судно "Академик Черский" прибыло к недостроенному участку "Северного потока - 2". Ранее в сторону газопровода также направился трубоукладчик "Фортуна". Оба судна способны достроить "Северный поток - 2".

Когда Россия достроит "Северный поток-2" >>

Проект мог быть завершен уже давно, если бы не санкции и политическое давление со стороны США. Штаты препятствуют строительству газопровода из-за того, что он срывает планы Вашингтона о поставках своего СПГ в Европу.

Так, посольство США в Берлине призвало Германию и ЕС наложить мораторий на "Северный поток - 2". 

"Российская труба, куда бы она ни шла, вызывает у США десятилетиями одну реакцию — политической агрессии и незаконного противодействия", — прокомментировала данную инициативу официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В своей риторике США постоянно прикрываются заботой о европейских интересах и умалчивают, что их СПГ обойдется странам дороже российского газа.




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