ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. "Сделано в России": международный экспортный форум начал свою работу

Как ожидается, в рамках форума также пройдет торжественная церемония награждения победителей всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года".

На пленарной сессии Международного экспортного форума "Сделано в России" выступит премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства также ознакомится с высокотехнологичными товарами российских экспортеров в сфере медицины, информационных технологий и промышленности.

Форум проводится с 2012 года, он стал площадкой для обсуждения вопросов реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" и выработки решений для наращивания поставок российских товаров и услуг за рубеж, отметили в Кабмине.

Очередной экспортный форум состоится в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Организаторами выступают Российский экспортный центр (РЭЦ) и Фонд "Росконгресс". В этом году мероприятие пройдет в новом формате - некоторые участники дискуссий соберутся на площадке в Москве, другие присоединятся по видеосвязи.

Программа форума включает пленарную дискуссию, круглые столы, телемосты с другими странами и российскими регионами. Как отмечают организаторы, дискуссии будут посвящены вопросам донастройки системы поддержки экспорта, стратегиям выхода на иностранные рынки через электронные торговые площадки, развитию полноценного экспорта впечатлений и другим темам. Все мероприятия будут транслировать в режиме онлайн.

Как ожидается, в рамках форума также пройдет торжественная церемония награждения победителей всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года".