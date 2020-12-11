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Узбекистан впервые принимает участие в заседании Высшего совета ЕЭАС

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Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (61)
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Узбекистан впервые принимает участие в заседании Высшего совета ЕЭАС
Узбекистан впервые принимает участие в заседании Высшего совета ЕЭАС. По итогам видеоконференции планируется принять решение о присоединении республики к союзу в статусе наблюдателя.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=20405940&type=mp4
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PT1S
2020-12-11T14:10Z

Узбекистан впервые принимает участие в заседании Высшего совета ЕЭАС. По итогам видеоконференции планируется принять решение о присоединении республики к союзу в статусе наблюдателя.

По приглашению президента Беларуси Александра Лукашенко, председательствующего в 2020 году в Евразийском экономическом союзе, впервые участие в заседании Высшего Совета организации примет глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

По итогам форума Узбекистан должен получить статус страны-наблюдателя при ЕАЭС. Аналогичное решение ожидается и в отношении Кубы.

Трансляцию заседания и выступление первых лиц государств-членов ЕАЭС смотрите в нашей видеотрансляции. 

Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (61)
Теги:
Шавкат Мирзиёев, ЕАЭС, Узбекистан



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