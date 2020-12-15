Рождественскую хай-тек-ёлку в Вильнюсе признали самой красивой в Европе

По мнению экспертов, это идеальный вариант для праздников в условиях карантина.
Высота ели 24 метра, и ею удобно любоваться на расстоянии, избегая контактов.
Примечательно, что на праздничном дереве совсем нет игрушек или каких-то мелких украшений. Ель декорирована металлическими блоками с LED-лампочками и зеркалами.
Впрочем, нечто живое на рождественской красавице все же присутствует — живые еловые ветки, собранные в соседних лесах так, чтобы при этом не нанести вред самим деревьям.
Всего в список самых красивых ёлок вошли 19 деревьев из различных европейских городов.