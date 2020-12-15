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Провокации не прокатят: как российские миротворцы следят за миром в Карабахе

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Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (52)
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Ruptly / Минобороны России
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201215/15604411/Provokatsii-ne-prokatyat-kak-rossiyskie-mirotvortsy-sledyat-za-mirom-v-Karabakhe.html

Российские военные укрепляют блокпосты в Нагорном Карабахе. Сейчас в непризнанной республике работают 23 наблюдательных пункта.

Каждый из них оборудуют самой современной техникой, чтобы пресечь любые провокации с обеих сторон конфликта.

Зенитный ракетный комплекс Оса
© Sputnik / Евгений Биятов
Какое оружие помогло Азербайджану в карабахском конфликте?

Буквально на днях произошел такой инцидент.

Вопреки договоренностям, достигнутым 9 ноября лидерами России, Армении и Азербайджана, был нарушен режим прекращения огня. 

Однако сейчас в регионе снова все тихо.

О том, чего российским военным стоит поддерживать мир в Карабахе, смотрите в видеосюжете.

Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (52)
Теги:
Россия, Армения, миротворцы, Азербайджан, Нагорный Карабах



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