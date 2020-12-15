Провокации не прокатят: как российские миротворцы следят за миром в Карабахе

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Российские военные укрепляют блокпосты в Нагорном Карабахе. Сейчас в непризнанной республике работают 23 наблюдательных пункта.
Каждый из них оборудуют самой современной техникой, чтобы пресечь любые провокации с обеих сторон конфликта.
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Sputnik / Евгений Биятов
Буквально на днях произошел такой инцидент.
Вопреки договоренностям, достигнутым 9 ноября лидерами России, Армении и Азербайджана, был нарушен режим прекращения огня.
Однако сейчас в регионе снова все тихо.
О том, чего российским военным стоит поддерживать мир в Карабахе, смотрите в видеосюжете.