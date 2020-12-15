Провокации не прокатят: как российские миротворцы следят за миром в Карабахе

Российские военные укрепляют блокпосты в Нагорном Карабахе. Сейчас в непризнанной республике работают 23 наблюдательных пункта.

Каждый из них оборудуют самой современной техникой, чтобы пресечь любые провокации с обеих сторон конфликта.

Буквально на днях произошел такой инцидент.

Вопреки договоренностям, достигнутым 9 ноября лидерами России, Армении и Азербайджана, был нарушен режим прекращения огня.

Однако сейчас в регионе снова все тихо.

О том, чего российским военным стоит поддерживать мир в Карабахе, смотрите в видеосюжете.