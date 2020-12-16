Россия доказала эффективность вакцины "Спутник V" — почему Запад это бесит?

Российская вакцина "Спутник V" эффективна более чем в 91% случаев. Об этом заявили в институте Гамалеи.

Прививка вызвала ажиотаж во всем мире.

Одни пытаются скорее закупить противоядие от ковида, другие ведут информационную войну против российской прививки.

Кому мешает успех "Спутника V" и в чем существенное отличие российской вакцины от плацебо — смотрите в видеосюжете.