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Россия доказала эффективность вакцины "Спутник V" — почему Запад это бесит?

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Ruptly / RT / пресс-служба БАЭС / Роспотребнадзор / @sputnikvaccine
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201216/15608156/Rossiya-dokazala-effektivnost-vaktsiny-Sputnik-V--pochemu-Zapad-eto-besit.html

Российская вакцина "Спутник V" эффективна более чем в 91% случаев. Об этом заявили в институте Гамалеи.

Прививка вызвала ажиотаж во всем мире.

Одни пытаются скорее закупить противоядие от ковида, другие ведут информационную войну против российской прививки.

Кому мешает успех "Спутника V" и в чем существенное отличие российской вакцины от плацебо — смотрите в видеосюжете. 

Теги:
Запад, Россия, коронавирус, Вакцина



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