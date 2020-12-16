Россия доказала эффективность вакцины "Спутник V" — почему Запад это бесит?

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/10/15608040.jpg
Sputnik Узбекистан
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
https://uz.sputniknews.ru/video/20201216/15608156/Rossiya-dokazala-effektivnost-vaktsiny-Sputnik-V--pochemu-Zapad-eto-besit.html
Российская вакцина "Спутник V" эффективна более чем в 91% случаев. Об этом заявили в институте Гамалеи.
Прививка вызвала ажиотаж во всем мире.
Одни пытаются скорее закупить противоядие от ковида, другие ведут информационную войну против российской прививки.
Кому мешает успех "Спутника V" и в чем существенное отличие российской вакцины от плацебо — смотрите в видеосюжете.