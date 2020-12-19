Ташкентские обновки: экскурс по новостройкам 2020 года за 90 секунд

Несмотря на непростой год, многомесячный карантин из-за коронавируса и другие сложности, в столице Узбекистана в 2020-м открылись несколько значимых инфраструктурных объектов.

К наиболее масштабным стоит отнести Ташкентский металлургический завод, участок надземного метро от станции "Дустлик-2" до станции "Куйлюк" и трехуровневую эстакаду в Яшнабадском районе. После модернизации вступил в строй и тепловой центр №5 в Учтепинском районе.

Также в Ташкенте приняли новых учеников несколько современных школ, в том числе в Сергелях.

Вопреки пандемии в Узбекистане достойно отметили 75-летие Победы над фашизмом, а в столице к знаменательной дате открыли Парк победы. Еще одним местом отдыха горожан стал новый парк Flowers Garden

Также полным ходом идет строительство Центра исламской цивилизации.

Приглашаем вас на видеоэкскурсию по главным новостройкам и стройплощадкам столицы.