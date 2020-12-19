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Ташкентские обновки: экскурс по новостройкам 2020 года за 90 секунд

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201219/15633855/Tashkentskie-obnovki-ekskurs-po-novostroykam-2020-goda-za-90-sekund.html

Несмотря на непростой год, многомесячный карантин из-за коронавируса и другие сложности, в столице Узбекистана в 2020-м открылись несколько значимых инфраструктурных объектов.

К наиболее масштабным стоит отнести Ташкентский металлургический завод, участок надземного метро от станции "Дустлик-2" до станции "Куйлюк" и трехуровневую эстакаду в Яшнабадском районе. После модернизации вступил в строй и тепловой центр №5 в Учтепинском районе.

Также в Ташкенте приняли новых учеников несколько современных школ, в том числе в Сергелях.

Вопреки пандемии в Узбекистане достойно отметили 75-летие Победы над фашизмом, а в столице к знаменательной дате открыли Парк победы. Еще одним местом отдыха горожан стал новый парк Flowers Garden

Также полным ходом идет строительство Центра исламской цивилизации.

Приглашаем вас на видеоэкскурсию по главным новостройкам и стройплощадкам столицы.

Теги:
Строительство, Метро, Ташкент



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