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Как живут российские миротворцы в Нагорном Карабахе — видео Минобороны РФ

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Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (54)
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https://uz.sputniknews.ru/video/20201221/15639509/Kak-zhivut-rossiyskie-mirotvortsy-v-Nagornom-Karabakhe--video-Minoborony-RF.html

В Степанакерте завершилось строительство блочно-модульного городка для размещения российского военнослужащих российского миротворческого контингента на 250 человек.

"В комплектацию блочно-модульного городка входят жилые модули, спортзал, офицерский дом, баня, медпункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, штаб и канцелярия, кладовая имущества, столовая, кухня, продуктовой склад, санитарные модули, комната для хранения оружия, инженерного оборудования", — сообщили в Минобороны РФ. 

Этот блочно-модульный городок рассчитан на наружную температуру от +35 до -45 градусов, что позволяет использовать его в различных климатических зонах.

Подробности — в видео. 

Тема:
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (54)
Теги:
Нагорный Карабах, Армения, Азербайджан, миротворцы, Россия, Минобороны РФ



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