Как живут российские миротворцы в Нагорном Карабахе — видео Минобороны РФ

"В комплектацию блочно-модульного городка входят жилые модули, спортзал, офицерский дом, баня, медпункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, штаб и канцелярия, кладовая имущества, столовая, кухня, продуктовой склад, санитарные модули, комната для хранения оружия, инженерного оборудования", — сообщили в Минобороны РФ.
Этот блочно-модульный городок рассчитан на наружную температуру от +35 до -45 градусов, что позволяет использовать его в различных климатических зонах.
Подробности — в видео.