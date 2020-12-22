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Счастливого локдауна!: как вирус-мутант украл Рождество в Британии

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За неделю до Рождества в Великобритании вспыхнул ранее неизвестный штамм коронавируса. Он отличается высоким уровнем заразности и чересчур быстрой скоростью распространения.

Реакция мира была моментальной: свыше 20 государств тут же ограничили транспортное сообщение с Британией.

© AFP 2018 / DANIEL LEAL-OLIVAS
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Между тем новый штамм уже проник в другие страны. Его обнаружили в Австралии, Италии, Нидерландах и Дании.

На этом фоне в самой Великобритании фактически отменили Рождество! С 20 декабря в ряде регионах были введены жесткие карантинные ограничения. 

По сути, в стране ввели локдаун. 

Из-за этого премьер-министра Британии Бориса Джонсона сравнивают с Гринчем — похитителем Рождества. 

Подробности — в видео. 

Теги:
Рождество, пандемия, коронавирус, Великобритания



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