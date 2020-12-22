Счастливого локдауна!: как вирус-мутант украл Рождество в Британии

Реакция мира была моментальной: свыше 20 государств тут же ограничили транспортное сообщение с Британией.
Между тем новый штамм уже проник в другие страны. Его обнаружили в Австралии, Италии, Нидерландах и Дании.
На этом фоне в самой Великобритании фактически отменили Рождество! С 20 декабря в ряде регионах были введены жесткие карантинные ограничения.
По сути, в стране ввели локдаун.
Из-за этого премьер-министра Британии Бориса Джонсона сравнивают с Гринчем — похитителем Рождества.
Подробности — в видео.