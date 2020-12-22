Счастливого локдауна!: как вирус-мутант украл Рождество в Британии

За неделю до Рождества в Великобритании вспыхнул ранее неизвестный штамм коронавируса. Он отличается высоким уровнем заразности и чересчур быстрой скоростью распространения.

Реакция мира была моментальной: свыше 20 государств тут же ограничили транспортное сообщение с Британией.

Между тем новый штамм уже проник в другие страны. Его обнаружили в Австралии, Италии, Нидерландах и Дании.

На этом фоне в самой Великобритании фактически отменили Рождество! С 20 декабря в ряде регионах были введены жесткие карантинные ограничения.

По сути, в стране ввели локдаун.

Из-за этого премьер-министра Британии Бориса Джонсона сравнивают с Гринчем — похитителем Рождества.

Подробности — в видео.