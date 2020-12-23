В Москве установили главный символ Нового года — кремлевскую елку

Пышную красавицу украсили по мотивам русской народной сказки "Морозко".

Цвета праздничных шаров и игрушек были выбраны не случайно: белые, золотые и серебряные оттенки соответствуют традиционной окраске церквей.

Также на кремлевской елке красуется нарядная гирлянда — ее длина составила более 2 километров!

Как же выбирали главный символ Нового года? Почему из множества деревьев выбрали именно это?

Как рассказала пресс-секретарь Управления делами президента Елена Крылова, возраст ели составляет 96 лет, высота — 25 метров, а размах нижних ветвей — около 10 метров.