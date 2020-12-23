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В Москве установили главный символ Нового года — кремлевскую елку

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На Соборной площади Московского Кремля установили символ наступающих праздников — новогоднюю ель.

Пышную красавицу украсили по мотивам русской народной сказки "Морозко".

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Цвета праздничных шаров и игрушек были выбраны не случайно: белые, золотые и серебряные оттенки соответствуют традиционной окраске церквей. 

Также на кремлевской елке красуется нарядная гирлянда — ее длина составила более 2 километров!

Как же выбирали главный символ Нового года? Почему из множества деревьев выбрали именно это?

Как рассказала пресс-секретарь Управления делами президента Елена Крылова, возраст ели составляет 96 лет, высота — 25 метров, а размах нижних ветвей — около 10 метров.

Теги:
Кремль, праздник, Новый год, елка, Москва, Россия



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