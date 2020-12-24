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Глава Роспотребнадзора заявила, что в РФ нет "британского" коронавируса

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Анна Попова также подчеркнула, что российские вакцины останутся эффективными даже против новых штаммов COVID-19.

В России пока не было обнаружено ни одного случая заражения новым "британским" штаммом COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Однако, как сообщает эксперт, в РФ уже зафиксировано 1 424 мутации коронавируса. Правда, ни одна из них не связана с изменением свойств вируса, отметила специалист.

Также Попова подчеркнула, что российские вакцины останутся эффективными даже против новых штаммов коронавируса.

Хотите узнать для каких целей Институт эпидемиологии готовит специальную тест-систему? Тогда смотрите подробный сюжет в нашем видеоролике.

Теги:
Великобритания, пандемия, коронавирус, Россия, мнение эксперта, Анна Попова, Роспотребнадзор



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