В России кота сделали заместителем министра — ранее его спасли мусорщики

На днях бдительные сортировщики мусора спасли кота за секунды до неминуемой гибели. Трагедия чуть было не произошла на ульяновском мусороперерабатывающем заводе.

Животное обнаружили в связанном мешке на линии предсортировки.

На кадрах видно, как один из сотрудников завода разрезал мусорный пакет и не поверил своим глазам. Еще немного - и кот бы отправился в прямом смысле под нож.

Ленту остановили. О "находке" сообщили начальству.

"К сожалению, случаи выброшенных в мусор животных учащаются, и большая проблема в том, что найти ответственных за содеянное невозможно", — рассказал директор мусоросортировочного комплекса по обработке твердых коммунальных отходов ООО "Горкомхоз" Игорь Перфильев.

Тогда отмечалось, что кот довольно упитанный, чистый и ухоженный. Отсюда вывод: еще недавно он проживал в домашних условиях.

"Жестокость людей удивляет. Еще бы немного - и мешок с котом мог бы попасть в сепаратор. К счастью, животное не пострадало, но очень напугано", — продолжил Перфильев.

На заводе отметили, что это далеко не первый случай, когда при сортировке мусора находят питомцев.

Так, за последние два месяца сотрудники регоператора спасли двух красноухих черепах и африканского ёжика.

Из кота в заместители министра

С животным сейчас все хорошо. Его осмотрели ветеринары и поселили в Министерстве природы Ульяновской области.

Пресс-служба Министерства природы Ульяновской области Спасенный из мусоросортировки кот поселился в Минприроды Ульяновской области

Заботиться о коте будут сотрудники ведомства. И не просто заботиться. Кота сделали заместителем министра.

"Можно сказать, что найденыш вытянул счастливый билет. Теперь он будет придворным котом в Министерстве природы и цикличной экономики Ульяновской области. Региональное ведомство взяло над ним шефство. Коту даже придумали должность, он будет заместителем министра по охране животного мира", — заявила и.о. министра природы и цикличной экономики Гульнара Рахматулина.

Добро все же побеждает зло

Сортировщика Михаила Тукаша, заметившего несчастное животное, и директора мусороперерабатывающего завода было решено наградить благодарственными письмами "за добросовестный труд и вклад в сохранение животного мира".

Отмечается, что работников, за каждую спасенную жизнь также поощряют материально.

Эта история получила невероятную огласку благодаря неравнодушным пользователям.

Теперь они могут выбрать коту имя. Свои предложения можно оставить в комментариях на странице Минприроды области "ВКонтакте".