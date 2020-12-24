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"Может аукнуться": Лавров ответил на новые санкции США против России

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Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на новые санкции США против российских компаний во время пресс-конференции со своим катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"Нас это не удивляет. США давно проводят враждебную политику по отношению к нашей стране. И, конечно же, ответ последует. И не только в том, что касается зеркальности и асимметричности, но мы будем делать дополнительные выводы, которые будут касаться всего комплекса российско-американских отношений", — заявил глава российского МИД.

Лавров отметил, что новые ограничения Москву не удивляют.

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: Ruptly / WH.GOV / state.gov / Минобороны России
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Наоборот, они "отражают стратегическую линию" Вашингтона, цель которого — максимально ослабить своих соперников. 

Подобные действия со стороны Штатов призваны навязать свои правила.

Это необходимо осознавать в том числе европейским партнерам, считает министр. 

Страны Европы должны понимать "игру", в которую "они играют", ведь в итоге "это может аукнуться и против любой страны на планете", заключил Лавров. 

Теги:
санкции, МИД РФ, США, Россия, Сергей Лавров



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