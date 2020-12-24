18:53 24 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.82
  • EUR12835.61
  • USD10473.77
Поиск
Видео

Российские вакцины от COVID эффективны против нового штамма — Роспотребнадзор

Получить короткую ссылку
14 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Ruptly
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/18/15673588.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201224/15673691/Rossiyskie-vaktsiny-ot-COVID-effektivny-protiv-novogo-shtamma--Rospotrebnadzor.html

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские препараты "включают в себя консервативные, практически неизменяемые участки белка коронавируса". А потому они справятся с новой мутацией COVID-19.

Отметим, что вспышка ранее неизвестной формы коронавируса произошла в Британии в середине декабря. 

Оказалось, что новая мутация инфекции на 70% заразнее. Однако пока ученые не обнаружили взаимосвязь между повышенной заразностью и более тяжелом ходом заболевания. 

После новостей о вспышке вируса-мутанта в Великобритании страна буквально оказалась в изоляции: свыше 20 государств (в том числе РФ) ограничили транспортное сообщение с Соединенным Королевством.  

Теги:
пандемия, коронавирус, Вакцина, Роспотребнадзор, Россия



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Британский локдаун на Рождество: что происходит на улицах - фото
"Может аукнуться": Лавров ответил на новые санкции США против России
В какие страны летать опасно - список
Временно недоступен: страны, откуда нельзя прилететь в Узбекистан



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться