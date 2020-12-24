Российские вакцины от COVID эффективны против нового штамма — Роспотребнадзор

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Коронавирус в Узбекистане: главное на 24 декабря Что ждет мир после пандемии и введут ли в Узбекистане локдаун на Новый год? Самое важное за день - в нашем обзоре. 33

ЦБ Узбекистана и России договорились усилить информационную безопасность Шла речь о сотрудничестве в сфере национальных платежных систем, а также обмена опытом между центральными банками двух стран. 0