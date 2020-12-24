Российские вакцины от COVID эффективны против нового штамма — Роспотребнадзор

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские препараты "включают в себя консервативные, практически неизменяемые участки белка коронавируса". А потому они справятся с новой мутацией COVID-19.
Отметим, что вспышка ранее неизвестной формы коронавируса произошла в Британии в середине декабря.
Оказалось, что новая мутация инфекции на 70% заразнее. Однако пока ученые не обнаружили взаимосвязь между повышенной заразностью и более тяжелом ходом заболевания.
После новостей о вспышке вируса-мутанта в Великобритании страна буквально оказалась в изоляции: свыше 20 государств (в том числе РФ) ограничили транспортное сообщение с Соединенным Королевством.