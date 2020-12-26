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Сергелийская линия ташкентского метро готовится к открытию — видео

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201226/15682076/Sergeliyskaya-liniya-metro-Tashkenta-gotovitsya-k-otkrytiyu--video.html

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на церемонии открытия Ташкентского металлургического завода объявил о планах открыть метро в Сергелях до конца 2020 года.

Все работы на объекте уже завершены. Ожидается, что глава государства в ближайшее время даст старт новой транспортной артерии.

Протяженность надземной Сергелийской линии ташкентского метро составляет 6.9 километра. На участке пять станций: (проектне названия "Чоштепа”, “Тошкент ҳалқа йўли”, “Сергели”, “Aфросиёб”, “Қипчоқ”). Однако на стадии запуска остановки пока обозначены по номерам - от 1 до 5. Запуск движения планируется с 17.00 по ташкентскому времени.

Примечательно, что с 26 декабря до 8.00 1 января проезд по новой линии будет бесплатным, но если ехать с Чиланзарской линией — за проезд придется платить.

Как выглядит линия накануне запуска, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан. 

Теги:
Метро, Сергелийский район, Ташкент



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