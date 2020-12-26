Заработала Сергелийская линия метро: первые эмоции от поездки — видео

https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/1a/15684685.jpg
Sputnik Узбекистан
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
https://uz.sputniknews.ru/video/20201226/15684725/Zarabotala-Sergeliyskaya-liniya-metro-pervye-emotsii-ot-poezdki--video.html
В Ташкенте открылись пять новых станций на надземной Сергелийской линии метро. Новая магистраль соединяет одноименный район столицы с Чиланзарской линией, заметно сокращая время в пути до центра города.
Пока всем новым станциям присвоены номера, но, возможно, в скором будущем у них появятся полноценные названия. В месте примыкания к Чиланзарской линии эстакада уходит под землю. Для этого транспортного узла был сооружен уникальный тоннель протяженностью около 500 метров.
В церемонии запуска принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который стал первым пассажиром новой линии. В качестве новогоднего подарка проезд по открывшемуся участку будет бесплатным до утра 1 января 2021 года при проходе в метро через новые станции.
Для ташкентцев Сергелийская линия заработала с 16.00 субботы 26 декабря. Для первых пассажиров поездка превратилась в своего рода аттракцион: новые станции, новые виды на город. Особый восторг путешествие вызывает у детей. Взрослые тоже не стесняясь устраивали фотосессии на станциях и в вагонах.
Сергелийская линия ташкентского метро готовится к открытию - видео >>
В первом составе на Сергелийской линии прокатился и корреспондент Sputnik Узбекистан.