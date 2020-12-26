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Заработала Сергелийская линия метро: первые эмоции от поездки — видео

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В Ташкенте открылись пять новых станций на надземной Сергелийской линии метро. Новая магистраль соединяет одноименный район столицы с Чиланзарской линией, заметно сокращая время в пути до центра города.

Пока всем новым станциям присвоены номера, но, возможно, в скором будущем у них появятся полноценные названия. В месте примыкания к Чиланзарской линии эстакада уходит под землю. Для этого транспортного узла был сооружен уникальный тоннель протяженностью около 500 метров.

Запущена Сергелийская линия Ташкентского метрополитена
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев проехал по новой линии метрополитена
В церемонии запуска принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который стал первым пассажиром новой линии. В качестве новогоднего подарка проезд по открывшемуся участку будет бесплатным до утра 1 января 2021 года при проходе в метро через новые станции.

Для ташкентцев Сергелийская линия заработала с 16.00 субботы 26 декабря. Для первых пассажиров поездка превратилась в своего рода аттракцион: новые станции, новые виды на город. Особый восторг путешествие вызывает у детей. Взрослые тоже не стесняясь устраивали фотосессии на станциях и в вагонах.

Сергелийская линия ташкентского метро готовится к открытию - видео >>

В первом составе на Сергелийской линии прокатился и корреспондент Sputnik Узбекистан.

Теги:
метро, Сергелийский район, Ташкент



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