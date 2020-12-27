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Лондон и Брюссель заключили крупную торговую сделку по Brexit – подробности

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Соглашение определяет отношения между сторонами в области торговли, транспорта, энергетики и других сферах.

Британия и Евросоюз заключили торговую сделку по Brexit. Соглашение определяет отношения между сторонами в области торговли, транспорта, энергетики и других сферах. Документ из двух тысяч страниц вступит в силу с 1 января. Однако сначала его должны утвердить парламенты Великобритании и ЕС.

Флаги Великобритании и Европейского Союза
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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В 2016 году Соединенное Королевство провело референдум по выходу государства из Европейского союза. Большинство британцев проголосовали за так называемый Brexit. Несколько лет стороны пытались договориться об условиях развода, который наконец-то закончен.

О чем еще говорили главный переговорщик по ЕС по Brexit Мишель Барнье и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, смотрите в наем видеосюжете.

Теги:
Brexit, Борис Джонсон, ЕС, Евросоюз, Европейский союз, Великобритания



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