Лондон и Брюссель заключили крупную торговую сделку по Brexit – подробности

Соглашение определяет отношения между сторонами в области торговли, транспорта, энергетики и других сферах.

Британия и Евросоюз заключили торговую сделку по Brexit. Соглашение определяет отношения между сторонами в области торговли, транспорта, энергетики и других сферах. Документ из двух тысяч страниц вступит в силу с 1 января. Однако сначала его должны утвердить парламенты Великобритании и ЕС.

В 2016 году Соединенное Королевство провело референдум по выходу государства из Европейского союза. Большинство британцев проголосовали за так называемый Brexit. Несколько лет стороны пытались договориться об условиях развода, который наконец-то закончен.

О чем еще говорили главный переговорщик по ЕС по Brexit Мишель Барнье и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, смотрите в наем видеосюжете.