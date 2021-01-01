Космонавты Роскосмоса поздравили жителей Земли с Новым годом

Космонавты отметили, что 2020 год стал юбилейным для Международной космической станции и пожелали всем жителям России и мира беречь себя и близких.

Космонавты Роскосмоса и члены экспедиции МКС-64 - командир Сергей Рыжиков и бортинженер Сергей Кудь-Сверчков - поздравили жителей Земли с Новым годом.

Сергей Кудь-Сверчков отметил, что уходящий 2020 год стал юбилейным для Международной космической станции. Сергей Рыжиков, в свою очередь, пожелал всем жителям России и мира беречь себя и близких.

"Будьте здоровы, внимательны друг ко другу и будьте вместе. Это самое главное, потому что вместе мы все преодолеем", - подытожил капитан.

В состав экспедиции МКС-64 также входит астронавт NASA Кэтлин Рубенс. Миссия МКС-64 продлится 177 дней и должна завершиться 9 апреля 2021 года.