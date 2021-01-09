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В Италии построили "комнату для объятий" в период пандемии COVID — видео

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Коронавирус объятиям не помеха! К такому выводу пришли в итальянском доме престарелых, расположенном в Кампании на юго-западе страны.

Теперь пенсионеры не будут страдать от одиночества.

Дедушки и бабушки получили возможность обняться со своими родными и близкими в специальной комнате.

Как она функционирует, смотрите в видеосюжете. 

Теги:
Италия, пандемия, коронавирус



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