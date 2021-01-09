В Италии построили "комнату для объятий" в период пандемии COVID — видео

Теперь пенсионеры не будут страдать от одиночества.
Дедушки и бабушки получили возможность обняться со своими родными и близкими в специальной комнате.
Как она функционирует, смотрите в видеосюжете.
Коронавирус объятиям не помеха! К такому выводу пришли в итальянском доме престарелых, расположенном в Кампании на юго-западе страны.
Теперь пенсионеры не будут страдать от одиночества.
Дедушки и бабушки получили возможность обняться со своими родными и близкими в специальной комнате.
Как она функционирует, смотрите в видеосюжете.
2020 год запомнится не только пандемией, но и волнениями, которые бушевали на постсоветском пространстве.
Президент России поручил добиться данного показателя лишь к 2030 году. Однако в компании решили поставить перед собой более амбициозную задачу и прийти к данному показателю на пять лет раньше.
Президент прибыл в регион на вертолете. До отдаленного храма он добирался на катере со специальной воздушной подушкой.
В центре Ташкента, перед Государственным академическим театром имени Алишера Навои, заработал первый в республике открытый каток. В этом году в Узбекистане установилась вполне зимняя погода, так что горожанам будет где отдохнуть вместе с детьми в ближайший месяц.
Движение составов на всех линиях столичного метро осуществляется в штатном режиме в соответствии с утвержденным графиком.
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Также стали действовать новые правила расчета МРОТ. Это следует из соответствующего постановления правительства.
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