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"Разговор был откровенным": Козак об итогах "нормандской" встречи по Украине

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Sputnik Узбекистан
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Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак рассказал о том, как прошли переговоры участников "нормандской четверки".

Встреча состоялась накануне в Берлине. Она длилась около шести часов. 

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Козак отметил, что участники переговоров провели откровенный разговор, однако выработать какое-то конкретное решение по какому-либо из пункту переговоров не получилось.

"Разговор был откровенным, обменялись мнениями по всем принципиальным вопросам. Прежде всего по реализации политической части Минских соглашений", — отметил Козак. 

Однако о некоторых моментах советники лидеров "нормандской четверки" все же договорились: к примеру, о выработке в течение двух недель новых принципов и подходов.

"У России пока нет ощущения, что Киев строит планы силового решения конфликта. Перемирие в целом соблюдается", — добавил Козак. 

Политсоветник также озвучил свой взгляд на то, какой позиции должны придерживаться европейские участники "четверки" — Германия и Франции.

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По его словам, у этих стран должна быть серьезная озабоченность по поводу конструктивности диалога с Киевом о мирном урегулировании в Донбассе.

Козак озвучил, что следующая "нормандская" встреча состоится, скорее всего, в режиме видеоконференции.

Напомним, что "Нормандская четверка" — это группа руководителей четырех стран: России, Украины, Германии и Франции.

Она была создана для урегулирования ситуации на востоке Украины в 2014 году в Нормандии — отсюда пошло и название.

Теги:
Франция, Германия, Россия, переговоры, Донбасс, Украина



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