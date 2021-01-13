Цель — запугать: Линдерман о том, почему задержали журналистов РФ в Латвии

Третьего декабря 2020 года латвийские силовики задержали нескольких русскоязычных журналистов. Одним из них был публицист Владимир Линдерман, который сотрудничает с Baltnews.lv и Sputnik Латвия.

Спецслужбы заявили, что задержанные корреспонденты нарушили санкционный режим ЕС.

Однако Линдерман озвучил свою версию, зачем была организована эта акция со стороны балтийской республики.

По его словам, ее цель — оказать давление на журналистов в Латвии, чтобы они отказывались работать с российскими СМИ.

Подробнее об этом смотрите в интервью.