Цель — запугать: Линдерман о том, почему задержали журналистов РФ в Латвии

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Третьего декабря 2020 года латвийские силовики задержали нескольких русскоязычных журналистов. Одним из них был публицист Владимир Линдерман, который сотрудничает с Baltnews.lv и Sputnik Латвия.
Спецслужбы заявили, что задержанные корреспонденты нарушили санкционный режим ЕС.
Однако Линдерман озвучил свою версию, зачем была организована эта акция со стороны балтийской республики.
По его словам, ее цель — оказать давление на журналистов в Латвии, чтобы они отказывались работать с российскими СМИ.
Подробнее об этом смотрите в интервью.