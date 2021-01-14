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Пёс, "кокос" и криминальный кросс: будни кинологического центра — видео

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210114/15790368/Ps-kokos-i-kriminalnyy-kross-budni-kinologicheskogo-tsentra--video.html

Работа правоохранительных и таможенных органов, а также МЧС не обходится без помощи служебных собак. Как питомцев тренируют на поиск наркотиков и задержание подозреваемого, смотрите в нашем сюжете.

В Узбекистане 14 января отмечается День защитников Родины. На страже мира и спокойствия страны не только отважные парни и девушки, служащие в рядах вооруженных сил, но и четвероногие их помощники. На границе, в МВД, МЧС и других структурах без служебных собак не обойтись. Именно они, несмотря на изобилие современных технологий, помогут быстро и безошибочно выследить преступника, найти тайник с наркотиком или взрывчатку, а в экстремальной ситуации смело броситься наперерез бандиту.

Овчарки готовы к занятиям
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Настоящих профессионалов собачьей службы готовят в специальных кинологических центрах. Для разных задач подходят разные породы собак. Важны не только природные данные питомца, но и их характер.

Тренировки, как у спортсменов или военных, причем, с очень раннего возраста.

Как кинологи воспитывают верных и смелых четвероногих товарищей по службе — смотрите в нашем видео.




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